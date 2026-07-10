Figures Trump Bridge Bayway

Mobile’s congressman criticized President Donald Trump for not doing enough to fund the long-delayed I-10 Mobile River Bridge and Bayway project as Republican officials around the state lauded the commander-in-chief for helping the multi-billion dollar infrastructure work move toward groundbreaking later this year.

“I am grateful we are at a point now where we can finally get shovels in the ground, but to sit here and praise this administration for making this happen is almost like praising someone for giving you breadcrumbs while they sit there and eat steak in your face,” U.S. Rep. Shomari Figures, D-Mobile, said. “Donald Trump and his administration did not stand up for the state of Alabama and Mobile and Baldwin counties the way they stood up for him.”

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