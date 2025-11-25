Rodgers BBQ

Rodgers BBQ on St. Stephens Road

 Photo courtesy of Rodgers BBQ Facebook

Despite social media reports, Rodgers BBQ on St. Stephens Road only sustained minor damage from a roaring fire that burned much of a building next door.

Mobile Public Safety spokesman Blake Brown said Tuesday a structure next to the barbecue restaurant at the intersection of St. Stephens Road and Wilson Avenue caught fire for reasons unknown. It is also not clear if the building was vacant or was a tire business, as reported by some posters on Facebook.

