Sage ave 3circle church

Crews respond to a fire at 3Circle Church on Sage Avenue. (Photos by Madison Johnson / Video still by Rodreriquez Jay via Facebook)

Fire crews battled flames early Thursday at 3Circle Church’s Midtown Mobile campus, which heavily damaged the sanctuary of the old Sage Avenue Baptist Church building.

Mobile Fire-Rescue Department responded to the church at 150 South Sage Ave. around 12:30 a.m., where they found smoke and flames visible on arrival, according to Public Affairs Manager Blake Brown. Roughly 50 firefighters were on scene at the height of the fire, which took about an hour to bring under control.

3Circle Church

The 3Circle Church sanctuary (Photo by Micah Gaston)
IMG_0652.jpeg
IMG_0647.jpeg

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

