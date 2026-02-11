Randi Nicole Staples

A video circulating on social media purportedly shows Randi Nicole Staples beating her son multiple times with a belt. Staples was arrested by the Mobile County Sheriff's Office on Wednesday.

 Staff graphic

A Mobile County grand jury will hear the case of a fired Mobile teacher accused of beating her son in a viral video after a judge granted her request to cancel a preliminary hearing scheduled later this month.

On Tuesday, District Court Judge Jennifer Wright ordered Randi Nicole Jackson Staples’ case be handed over to a grand jury after Staples’ attorney, Lee Hale Jr., asked Wright to waive a preliminary hearing scheduled for Tuesday, Feb. 24.

