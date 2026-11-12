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A woman struck by gunfire while sitting in her car on Rickarby Street this summer is still recovering nearly four months later. Now, five suspects face attempted murder charges in the shooting.

On Thursday, the Mobile Police Department identified the three adult suspects as Dantarious Tremaine Franklin, Alex Ray Porter and Markil De’Shun Vaughn Tolbert, all 18. Two juveniles also face charges as adults in connection with the July 22 shooting, which police previously said left the woman with life-threatening injuries. She is not believed to have been the intended target.

Mobile Police Chief William Jackson

Mobile Police Chief William Jackson holds a press conference on Thursday, Nov. 12, 2026 (SCOTT JOHNSON/STAFF)
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Dantarious Tremaine Franklin (Mobile Metro Jail)
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Alex Ray Porter (Mobile Metro Jail)
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Markil De’Shun Vaughn Tolbert (Mobile Metro Jail)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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