SS United States

Photo courtesy of the Okaloosa County Commission.

A famous ocean liner docked in Mobile could become the world’s largest artificial reef before Thanksgiving.

The Okaloosa County Commission announced in a Friday statement the SS United States could be towed into the Gulf and sunk more than 20 miles off the coast of Destin and Fort Walton Beach sometime during the second week of November.

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