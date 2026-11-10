Food PAK

A beloved Old Shell Road grocery store was once again denied its request to rezone property for a new location.

Food Pak International, a decades-old, family-owned business renowned for its Middle Eastern and Mediterranean cuisine, asked the Mobile Planning Commission to rezone a parcel of property roughly two blocks away from its longtime storefront so it could build a new store there.

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