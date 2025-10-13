Matt Metcalfe

Former Mobile Airport Authority Chairman Matt Metcalfe died at the age of 94 in October 2025.

 Photo provided by Scott Rye

Matt Metcalfe, the former head of the Mobile Airport Authority who helped recruit Airbus to the Port City, died last week at the age of 94, according to an obituary provided by his family.

Metcalfe was born in Montgomery but grew up in Mobile, where he graduated from Murphy High School in 1949. In the late 1950s, he started working for Loyal American Life Insurance Co. and became its executive vice president at the age of 29.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In