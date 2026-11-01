Fraudster

Graphic courtesy of CanvaPro

The fraudster who took $14.7 million from the city of Mobile used a “charming accent” to gain trust and build rapport while posing as a contractor working on Regions Arena, the city’s finance director told Lagniappe Daily.

Sitting down for an exclusive interview Friday afternoon, Executive Director of Finance Logan Gewin offered more details on what could be the largest confidence scam perpetrated on a city in American history. News broke about the loss of nearly $15 million in city funds to a fraudulent entity last week, and Gewin previously offered a general timeline of the fraud during Tuesday’s City Council meeting.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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(1) comment

rick collins

Refreshing that Gewin was being transparent in this interview, rare these days!

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