Erik Hudson and Willie J. Williams

Oak View Group has named Erik Hudson (left) and Willie J. Williams as GM and assistant GM of the future Mobile Arena, respectively. (Provided)

The leadership team that will help open Mobile’s new arena has been announced.

Erik Hudson has been named as general manager of the new $300 million arena, while longtime venue-operations veteran Willie J. Williams will serve as assistant GM, according to an announcement by the Oak View Group Tuesday morning. The news comes as construction continues on the 22-acre site that once housed the Mobile Civic Center, with the venue scheduled to open in early 2027.

