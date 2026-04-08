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Mobile Government Plaza (Provided)

Negotiations between the city and county officials over rent in Government Plaza have paused and will resume later, Mobile Mayor Spiro Cheriogotis said.

The question of how much the city should pay the county for half a dozen floors of office space in the county-owned building at 205 Government Street has lurked in the background of Cheriogotis’ first months in office since District 2 Mobile County Commissioner Randall Dueitt claimed in December that the city failed to pay its rent after being told in June the monthly payment would increase from $125,000 to $235,000.

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