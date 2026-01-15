Phillip Brady
Photo provided by the Florida Harbor Pilots Association

A harbor pilot who grew up in Mobile died Sunday while helping a vessel in the waters off Panama City. His colleagues remembered him as “a respected and dedicated professional mariner.”

The Florida Harbor Pilots Association announced in a Wednesday afternoon statement that Captain Phillip Brady, 46, of Mobile, died on Sunday, Jan. 12, after he fell into St. Andrews Pass. Brady was helping the vessel MV LOWLANDS LUCK out to sea when he fell off a ladder while climbing back onto his pilot boat. Though he was quickly pulled from the water, Brady died from the injuries he sustained during the fall.

