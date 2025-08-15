Reggie Hill Samantha Ingram

(Left to right) Mobile City Council District 2 candidates Reggie Hill and Samantha Ingram.

 Photos courtesy of campaign Facebook profiles

Mobile City Council District 2 candidate Reggie Hill objected to a motion to dismiss his lawsuit over fellow candidate Samantha Ingram’s residency. The court should direct Mobile City Clerk Lisa Lambert to remove Ingram’s name from the ballot, he wrote.

Earlier this month, Hill sued Lambert, as Mobile’s chief election officer, in Mobile County Circuit Court, arguing the court should compel Lambert to oust Ingram from the election before voters in District 2 head to the polls on Tuesday, Aug. 26. Hill claimed Ingram had not voted in Mobile for 20 years before she launched her campaign, and referenced voting rolls that showed she is still listed as “active” on Georgia’s voter roll.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In