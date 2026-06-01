Mobile Mysticks

The group reviving hockey in Mobile will at least have the legal option of giving the new team a name many Mobilians have hoped would return, according to federal trademark filings.

Zawyer Sports has been tightlipped for months about the team’s name ahead of an unveiling celebration at the Mobile Convention Center on Tuesday, June 16, but the United States Patent and Trademark Office’s online database hints the moniker could be a familiar one.

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