Jim Smith

Hummingbird Way Head Chef Jim Smith (Photo courtesy of Facebook)

The head chef of a Mobile oyster bar in Oakleigh has been named a semifinalist in this year’s James Beard Awards.

Jim Smith, who opened The Hummingbird Way on George Street in 2020, is one of two chefs from Alabama awarded the honor of Best Chef in a category covering Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi and Puerto Rico. Kristen Hall, of La Fete in Birmingham, was the other.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In