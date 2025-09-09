Ingram Carroll

(Left to right) Samantha Ingram poses with a supporter after winning election to Mobile's District 2 City Council seat. Incumbent William Carroll speaks to reporters.

 Staff photos

Mobile Councilwoman-elect Samantha Ingram could qualify and run to represent District 2 again as early as November, if the judge presiding over ousted Councilman William Carroll’s legal challenge of her victory calls for a new election, according to a city attorney.

Paul Carbo, the Mobile City Council’s attorney, told Lagniappe Tuesday afternoon it is up to Mobile Circuit Court Judge Brandy Hambright to decide whether Ingram met the legal standards to run for and win a seat on the Mobile City Council, but it appears a special election later this year or in 2026 could give Ingram the time she needs to establish legal residency in District 2.

