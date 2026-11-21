The entrepreneurial spirit that Mobile’s Innovation Portal refines in everyday people with big ideas is the same force its executive director said will keep it going through the next 10 years.
The business incubator launched by the Mobile Chamber in 2016 celebrated a decade of existence Thursday night, Nov. 19, with a pitch contest and panel discussions on the Innovation Portal’s inception and progress.
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