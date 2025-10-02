Ingram Carroll in Court

(Left to right) Samantha Ingram and William Carroll outside the courtroom

 Staff photos

The legal challenge of Mobile District 2 Councilwoman-elect Samantha Ingram’s residency by defeated Councilman William Carroll will continue after a judge asked attorneys to consider whether the statement of candidacy Ingram signed complies with state law.

Ingram, who won election to the Mobile City Council’s District 2 seat by more than 600 votes in August, appeared in Mobile County Circuit Court Thursday morning nearly one month after Carroll filed a lawsuit against her on the grounds she did not reside in Mobile for a full year before the election, as the Zoghby Act requires.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In