A Mobile County judge ruled state election law — not the Zoghby Act — controls residency requirements for Mobile City Council candidates, and dismissed a legal challenge to District 2 Councilwoman Samantha Ingram’s election.

In a 12-page order, Circuit Court Judge Brandy Hambright granted Ingram’s motion to dismiss a lawsuit filed by her opponent, former councilman William Carroll. He claimed Ingram was ineligible to run because she had not lived in the city one full year before the Aug. 26 municipal election, as prescribed in the foundational legislation of Mobile’s current form of government.

