Napoleon Bracy Austal

Photo courtesy of Napoleon Bracy's Congressional District 2 campaign. Austal photo by Staff.

 Photos courtesy of Napoleon Bracy and staff

Writing it is “undisputed” that Rep. Napoleon Bracy failed to properly record his legislative duties on his time card, a federal judge dismissed the state lawmaker’s racial discrimination lawsuit against Austal Wednesday.

Bracy, who has represented Alabama House District 98 as a Democrat since 2010, sued the Australia-based shipbuilding company in December 2024 on the allegation Austal ended his decade-long employment with the company because he is Black and unsuccessfully advocated for another Black man, Rodney Patrick, to become Austal’s next vice president of human resources.

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