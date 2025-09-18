Deanna Kyrimis
Photo courtesy of Deanna Kyrimis' LinkedIn profile

In October, Springhill Medical Center will have a new president and CEO who comes with two decades of experience leading medical practices.

Deanna Kyrimis will take over as Springhill’s new president and CEO on Monday, Oct. 6, according to a statement from spokeswoman Marian Faulk. Kyrimis previously served as the CEO of the Arizona Asthma & Allergy Institute and was the vice president of Washington’s CommonSpirit: Virginia Mason Franciscan Health center.

