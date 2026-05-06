MAWSS Boat Rental Lake Launch

A crappie motorized fishing boat available for rent at Fox Landing at J.B. Converse (MAWSS)

Reopening Big Creek Lake to fishing and boat rentals will not translate into higher Mobile water bills, according to utility officials.

In a statement, the Mobile Area Water and Sewer System (MAWSS) said an anonymous private donation covered construction of the new Fox Landing facility and other initial capital costs, while the utility is funding and operating the recreational launch “without impact to ratepayers.”

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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