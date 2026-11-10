The criminal fraud prosecution of three former Austal USA executives was mired in questions and complexity ahead of a shift in the case that put all defendants on a course for pretrial diversion.
Leading up to the July agreement to detour the case, unsealed court transcripts detail a Department of Justice investigation involving 17 million documents totaling some 50 million pages, disputes over key witnesses and revelations about the defendants' compliance with prosecutors.
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