Andy Wilson

The Mobile Airport Authority approved the resignation of its executive director Andy Wilson during a meeting March 25, 2025

A confidential agreement that includes a six-figure severance package was attached to the resignation of the former Mobile Airport Authority executive director, according to records obtained by Lagniappe Thursday.

The resignation of Andy Wilson, who led the Authority since October 2024, was approved during a special MAA Board of Directors meeting Wednesday, where members voted unanimously to approve what official minutes described as a “resignation agreement.” However, a subsequent public records request has revealed the document was a “confidential employment separation agreement and release,” which guarantees Wilson seven months of continued salary payments and healthcare premiums — a value estimated at $150,000.

Board approves director’s departure
Wilson out as Mobile Airport Authority head
Hays named acting executive director

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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