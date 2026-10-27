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A 66-year-old man was arrested Tuesday after allegedly attempting to rob a bank in Midtown Mobile but leaving empty-handed.

Mobile police identified the suspect as Michael Lachunn Smith, who allegedly entered PNC Bank between S. Lafayette and Espejo streets and demanded cash from tellers. Police said Smith left without receiving any money and was located a short distance away on Ann Street, where he was arrested.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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