Ronald Mims
A Mobile woman remains hospitalized with serious injuries she sustained during a knife attack Thursday morning, according to Mobile police. Her alleged assailant was booked into jail Friday morning on a charge of attempted murder.

At around 8:50 a.m. Thursday, police responded to the 6400 block of Airport Boulevard and found a woman suffering from life-threatening stab wounds. Investigators determined the woman, whose identity has not yet been released, was stabbed during a domestic dispute with a man she knew.

