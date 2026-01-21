ssab
By Gabriel Tynes

A 38-year-old contractor died at an Axis steel plant Tuesday after he fell more than nine stories. The Mobile County Sheriff’s Office determined his death was a workplace accident.

Johnny Fabbo Rosario, 38, was replacing panels of metal roofing at one of SSAB’s buildings when a panel gave way under his feet, according to an MCSO statement Wednesday. MCSO determined Rosario was not using any safety equipment.

