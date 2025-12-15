Deaundreay Lett
Metro Jail mugshot

A 22-year-old faces charges of criminal mischief, attempting to elude, driving under the influence and leaving the scene of an accident after allegedly crashing into a car Friday night during a police chase in Midtown.

Officers tried to pull over the vehicle Deaundreay Lett was driving in the area of Government Street and Catherine Street at around 9 p.m. Friday, but Lett allegedly refused to stop, according to Mobile police on Monday. Lett allegedly ran a red light at the intersection of Catherine and Dauphin streets and crashed his car into another vehicle.

(2) comments

guest160

Catch and release.

guest2640

Yep, put back on the street to endanger others.

