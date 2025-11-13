Upcoming exhibits on Jimmy Buffett and the Mobile-Tensaw River Delta will create new interest in the National Maritime Museum of the Gulf and all of Mobile, city leaders said at a preview event Thursday.

“Son of a Son of a Sailor: The Jimmy Buffett Experience” and “Delta Mosaic: A Confluence of Life” will open in September 2026 and April 2027, respectively, as permanent exhibits covering roughly 9,000 square feet and multiple floors of the ship-shaped museum formerly and colloquially known as “GulfQuest.”

