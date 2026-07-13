Regions Arena Matt Mathews

A Birmingham comedian famous for “farm chores” will be one of the performing artists opening Mobile’s Regions Arena next year

According to a Monday morning announcement, Matt Mathews will bring his “Not What I Ordered” World Tour to the Port City’s highly anticipated entertainment venue in March, when the arena will host its grand opening celebration.

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