Spiro Cheriogotis History Museum

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis speaks to reporters inside the History Museum of Mobile, which was Mobile's City Hall from 1858 to 1995.

 Staff photo

Mobile’s state lawmakers accomplished much for the city during the 2026 legislative session, Mayor Spiro Cheriogotis said.

The final legislative session of the 2022-26 quadrennium ended Thursday night, April 10. As the Alabama House and Senate debated reforms to the Public Service Commission, whether to “close” the state’s primary elections, and other more controversial items, members of Mobile County’s legislative delegation advanced several bills which Cheriogotis said will greatly help the Port City.

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