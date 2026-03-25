Water Street

Mobile's Water Street, featuring the Arthur Outlaw Mobile Convention Center.

 Staff photo

Mayor Spiro Cheriogotis envisions a linear park in the middle of Water Street’s downtown drag could slow traffic and promote development along Mobile’s riverfront. The city is still waiting for a multimillion-dollar federal grant that would fund the development.

City councilors approved an application to the U.S. Department of Transportation for up to $25 million in grants in January to make Water Street more safe for pedestrians. The funds would come from the Better Utilizing Investments to Leverage Development (BUILD) program and would not require a matching contribution from the city.

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