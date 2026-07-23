Murphy Gas Station

The proposed Murphy USA gas station (Screen grab from the Architectural Review Board)

Whether a controversial Murphy USA gas station will be built in downtown Mobile will be decided in court-ordered mediation between the project’s developers and the municipal board that rejected it nearly two years ago.

All seven members of the city’s Architectural Review Board voted down the application of Hygia, Inc. and Pan American Engineers, LLC. to build a six-pump gas station at the corner of Broad and Government streets in October 2024. The 2,800-square-foot building would have replaced the CVS building that has been abandoned on the parcel of land for years.

Oakleigh gas station murphy CVS

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(1) comment

Tony Co

Too many littered up hobo hangout gas stations on that stretch of Government anyway. Not to mention the trashy fast-food joints that don't keep their parking lots clean. Eff that kind of commercial development.

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