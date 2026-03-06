Clotilda wreck

The wreck of the Clotilda slave ship in the Mobile River.

As Africatown weighs whether to raise the Clotilda or preserve the wreck where it is in the Mobile River, the Alabama Historical Commission wants community members to come up with a monument to the survivors of America's last slave ship.

Commission heads and museum designers held a meeting in Africatown Thursday afternoon more than a year and a half after marine archaeologist James Delgado told community members in August 2024 it would take “tens of millions” of dollars to lift the fragile remains of the schooner that brought the last cargo of African slaves into the United States. It currently sits buried in mud along the banks of Twelvemile Island on the Mobile River.

