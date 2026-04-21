Amtrak train 2026

An Amtrak train waits for passengers in downtown Mobile (Staff photo).

The celebrated Amtrak Mardi Gras Service has carried more than 100,000 people along the Gulf Coast less than one year after it opened, officials announced Tuesday.

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis trumpeted the success of the passenger rail line connecting Mobile and New Orleans during his weekly remarks to the City Council. The rail service started daily trips in August, and its popularity has led to extra cars being added for New Orleans Saints games and Mardi Gras.

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