Mobile Arena under construction

The Mobile Arena taking shape in January 2025.

 Staff photo

The new Mobile Arena is nearly halfway finished, according to its project manager. Though he hesitated to make promises, he said the work could even be finished under its budget of $300 million.

Sam Matheny told the Mobile City Council during its pre-meeting work session Tuesday the 298,000-square-foot successor to the Mobile Civic Center is “approximately 50 percent complete,” with work on its roof wrapping up soon. Exterior walls are going up around the structure, and crews are starting to set up the arena’s mechanical equipment inside, Matheny said.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In