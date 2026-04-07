Regions Arena

City leaders and other officials revealed the $300 million entertainment complex rising from the Mobile Civic Center’s rubble will be called the Regions Arena when it opens in 2027.

Regions Bank, which is headquartered in Birmingham and has branches across the South and Midwest, was unveiled Tuesday afternoon as the title sponsor of the halfway-finished, 298,000-square-foot arena under constant construction on the site of the former Mobile Civic Center downtown.

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