Fred Marshall groundbreaking

Mobile's city leaders break ground on the Fred Marshall Court housing complex in January 2026.

The campus of what was once Alabama’s first home for orphaned children will soon be transformed into a 50-unit affordable housing complex named for a longtime Mobile high school principal. The city broke ground on the $22 million project Tuesday.

Fred Marshall Court’s townhomes will be built on the site of the former St. Mary’s Home off Moffett Road. According to its now defunct Facebook page, St. Mary’s Home was the first and oldest residential facility for “abused, abandoned and neglected children” in the state. It opened in 1838 and closed in 2020.

