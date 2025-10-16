Jimmy Buffett

Jimmy Buffett

 (Provided)

Work on a permanent exhibit showcasing the life and career of Jimmy Buffett in the National Maritime Museum of the Gulf can move forward after the Mobile City Council approved two contracts worth a combined $540,000.

After growing up in Mobile, Buffett chronicled life on the Gulf Coast in the “trop rock” genre of music, achieving fame with songs like “Margaritaville” and “A Pirate Looks at Forty.” He died at age 76 in September 2023.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In