Mobile City Council September 2025
Staff photo

Just under the deadline set by the Alabama Legislature in May, the Mobile City Council approved a new tax on vaping products to go into effect next year. City officials said the last-minute ordinance ensures Mobile gets every penny of the tax’s revenues instead of a meager redistribution from the state.

Finance Director Scott Collins told councilors during their work session Tuesday morning, Sep. 30, the ordinance creating a tax of 10 cents on every milliliter of vaping fluid sold in Mobile will not go into effect until October 2026, but the body must approve the measure before the statewide law creating the tax goes into effect on Wednesday, Oct. 1, if it wants the city to receive the greatest financial benefit from the legislation.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In