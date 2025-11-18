Glisson and Graves

Mobile Fire-Rescue Department Chief Barry Glisson and Executive Director of Public Safety Curtis Graves.

 Staff photo

The Mobile City Council unanimously voted to accept Mayor Spiro Cheriogotis’ recommendations and hire Curtis Graves as the city’s executive director of public safety, and Barry Glisson as the chief of the Mobile Fire-Rescue Department (MFRD). Both men bring roughly three decades of experience in their respective fields to their new roles.

Graves became the city’s deputy director of public safety after serving more than 30 years in law enforcement and criminal investigations. Cheriogotis described him in a statement as having not only the tools and experience to effectively lead the Department of Public Safety, but a sense of compassion for Mobilians.

