WAVE Bus

Passengers board Mobile’s WAVE transit system at the GM&O terminal on Water Street.

 By Gabriel Tynes

After weeks of discussions, the Mobile City Council finally approved a new agreement for the city’s public transit system on Tuesday morning. The body also approved Mayor Sandy Stimpson’s final budget of $416.8 million.

The agreement, which every councilor voted to authorize, allows Via Transit — under the name of Port City Transit LLC — to take over the operation of Mobile’s WAVE transit system of buses from TransDev for $12.1 million per year. Under the contract, the city will only pay $8 million per year for Via to manage Mobile’s public transportation system for three years, with two options to renew for one year each. Via will be responsible for procuring the remaining $4.1 million from federal grants, according to the agreement.

