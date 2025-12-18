Mobile hockey

Artist's rendering of hockey set-up at new Mobile Arena

A $1 million contract, slated for final approval by the Mobile City Council after Christmas, would help the city realize its plans to revive its dormant minor-league hockey team.

An agreement with Athletica Sports Systems to install an aluminum, prefabricated dasher board system in the forthcoming Mobile Arena for $1,007,690 received a first-reading at the Council’s Tuesday, Dec. 16 meeting. Dasher boards are the short fences that surround an ice hockey rink. The item could be approved when the Council convenes its final meeting of the year on Tuesday, Dec. 30.

