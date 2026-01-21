District 1 Councilman Cory Penn

Mobile District 1 City Councilman Cory Penn

The Mobile City Council discussed a resolution by District 1 Councilman Cory Penn Tuesday that would hold one council meeting at 6 p.m. every quarter in the interest of improving public engagement with city affairs.

The item, which could be put to a vote at next week’s meeting, aims to have the council hold one meeting after business hours in January, April, July and October, if approved.

