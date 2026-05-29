MPD Jackson Saenger

Mobile Police Chief William Jackson speaks to reporters after a shooting at the Saenger Theatre

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Looking over Mobile’s declining cases of murder, robbery and other crimes, Chief William Jackson noted domestic violence of some kind is the undercurrent driving almost every illegal act committed in the city.

The Mobile Police Department’s annual crime report for 2025 shows criminal activity was down 11 percent from 2024 in all areas, including murders, sex offenses, robberies, aggravated assaults, burglaries, larcenies and more. Approximately 32 homicides occurred in 2025, compared to 38 in 2024 and 44 in 2016.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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(1) comment

Linda Linda

Chief Jackson is full of BS, regardless of how he skews the data. I live in midtown Mobile and property crimes continue to far exceed the norm set by the FBI for a city of Mobile’s size. Alabama voters are dumb, and will reap what they have sown.

The level of stupidity in just ONE state is incredible. ROLL TIDE!

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