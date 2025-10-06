Mobile Police MPD Blotter

Mobile police handed over to county prosecutors the fatal shooting of one man and the injury of four others at a Navco Road night spot late Saturday evening.

Just before 11 p.m. on Saturday, Oct. 4, police responded to Celebrity Lounge at 1441 Navco Road after receiving reports of a shooting. Officers found Roderic Williams, 56, dead in the lounge’s parking lot, according to a Monday statement.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In