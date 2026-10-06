City council night meeting

The Mobile City Council during its meeting on Tuesday, Oct. 6.

After months of debate and more than a few revisions, the Mobile City Council finally voted into effect a new animal control ordinance with stricter rules and steeper fines Tuesday.

The unanimous vote took place during the council’s specially called evening meeting. The ordinance proposed by Mayor Spiro Cheriogotis this summer in response to months of public discussion about roaming dogs was not discussed prior to voting.

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