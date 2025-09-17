Picture for website stories - 2

Mobile Emergency Physicians LLC has disclosed a cybersecurity breach that may have compromised sensitive patient data, including medical records and insurance information.

In a notice issued Wednesday, Sept. 17, the emergency medical group stated it identified unauthorized access to certain internal systems on Sept. 11. An internal investigation with cybersecurity experts revealed the breach occurred three months prior, between May 22-23, by “unauthorized parties.”

