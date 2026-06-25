Davis Phillips

Mobile County Circuit Court Judges Vicki Davis and Jill Phillips

As Mobile’s judges work through one of the largest caseloads in the state, the court’s presiding judge hopes giving specialized dockets to judges Vicki Davis and Jill Phillips will help ease the under-equipped court’s burdens.

Presiding Circuit Court Judge Wes Pipes issued an order Wednesday announcing Davis will be responsible only for criminal cases going forward, while Phillips will be responsible only for civil cases.

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