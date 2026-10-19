An 18-year-old Mobile man was arrested Sunday in connection to a handful of robberies downtown, according to the Mobile Police Department's weekend recap.
Robbery 1 st (x2)
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